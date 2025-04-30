Mersin’de iş adamı Nihat Şahin, yaklaşık 10 yıl önce hizmete açarak ağabeyinin adını verdiği yaşlı bakım merkezini yaşadığı personel sıkıntısı nedeniyle kapatmak isteyince 84 yaşındaki annesi Haklima Şahin’i karşısında buldu. Annesinin isteği üzerine kararını erteleyen Nihat Şahin, "Annem 3 aydan beri burayı kapatamazsın diye sürekli bize baskı yapıyor" dedi.

Mersin’de inşaat, turizm, otelcilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren iş adamı Nihat Şahin, yaklaşık 10 yıl önce 2008’de hayatını kaybeden ağabeyi Kemal Şahin’in adını taşıyan özel yaşlı bakım ve huzurevini Mezitli ilçesinde hizmete açtı. Yıllarca çok sayıda vatandaşa hizmet veren merkezde yetişmiş personelde sıkıntı yaşamaya başlayan Şahin, merkezi kapatmaya karar verdi. Merkezde kalan bazı vatandaşlar, iş adamının annesi Haklima Şahin’e ulaşarak, memnun kaldıkları merkezin kapatılmaması için yardım istedi. Bunun üzerine oğluna merkezi kapatmaması için baskı yapan anne Haklima Şahin, önceleri ara ara gelip kaldığı merkezi mesken tutarak bir süredir burada yaşamaya başladı. Gelişmeler sonucunda annesini karşısında bulan Şahin, merkezi kapatma kararından vazgeçmek zorunda kaldı.

Kapatma kararını erteleyen Nihat Şahin, 2008’de kaybettikleri ağabeyi Kemal Şahin’in yanlış tedavi sonucu yatalak kaldığını ve 26 yıl boyunca kendisine evde bakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ağabeyinin vefatının ardından edindikleri bilgileri değerlendirmek amacıyla yaşlı bakım merkezi açmaya karar verdiklerini anlatan Şahin, "10 yıldır bu tesisin işletmeciliğini yapıyoruz. Biz konuklarımızdan çok memnunuz, konuklarımızı seviyoruz ama bu bölüm insanları yorabilen, insanların psikolojisini, insanların sağlık yönünü etkileyebilen bir bölüm. Yarı ticari olmasına rağmen sosyal bir proje aynı zamanda. Ama belli bir zamandan sonra personelle ilgili eksiklikler, yetersizlikler oluştuğu ve bunları gideremediğiniz zaman problemler oluşuyor. Bu iş dalı çok zor bir iş dalı. Ondan dolayı personel arkadaşlarımız yetişmiyor, bu iş bölümünü tercih etmiyorlar" dedi.

"Annem 3 aydan beri baskı yapıyor"

Personel eksikliğiyle ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine 3 ay önce merkezi kapatma kararı aldıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Bu kararı annem duymuş, buradaki büyüklerimiz, konuklarımız da duymuş. Anneme ulaşmışlar; anneme buranın kapatılmaması için baskı yapmışlar. Annem de 3 aydan beri sürekli bize baskı yapıyor. Burayı kapatamazsın, burayı kapatma. Burayı kapatacağına başka bir iş yerini kapat. Sanki bizim diğer iş yerlerinde bir problem varmış gibi. Anneme ’biz burayı personel yetersizliğinden dolayı doğru işletmezsek sıkıntı olur. Bu doğru bir şey değil’ dedim. Yani bu işi ya doğru yapmamız gerekir ya da yapmamamız gerekir. Anneme bir türlü anlatamadım bu iş bölümünün ne kadar zor olduğunu. Personel eksikliğinden dolayı kaynaklanan problemlerimizi annemize anlatamadık. Annemizin baskısıyla ve annemize duymuş olduğumuz saygıdan dolayı, üzülmesin diye kapatma kararında vazgeçtik, erteledik. Umarım daha güzel hizmet sunarız. Konuklarımız bizden memnun. Seviyoruz biz onları; annelerimiz, babalarımız gibi görüyoruz."

"Başka ilden 10 personel bulup Mersin’e getirdik"

Yaşlı bakım merkezlerinin artık dünyanın kabul etmesi gereken bir iş kolu olduğunu vurgulayan Şahin, "Artık büyüklerimizi evdeki hapishanelerden kurtarıp bakım merkezlerinde diyetisyeni, doktoru, sağlıkçısı, sosyoloğu, psikoloğu olan tesislerde ağırlamamız gerekir" diye konuştu. Mezitli ilçesindeki 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 72 odalı tesiste 106 konuk ağırlayabildiklerini ifade eden Şahin, merkezin atölyeler, jimnastik salonu, sinema salonu, kütüphane, mescid gibi birçok sosyal alan ile bölgenin en iyi bakım tesisi olduğuna inandığını kaydetti. Yaşanan personel sıkıntısını şimdilik giderdiklerini anlatan Şahin, "Bu bölümle ilgili personel yetişmediğinden ve gençler bu iş kolunu tercih etmediklerinden dolayı genel sıkıntılar oluşuyor. Bizimle ilgili sıkıntılarımızı şimdilik gidermiş durumdayız. Başka ilden 10 personel bulup Mersin’e getirdik. Kimisi lojmanda kalıyor, kimisine kira desteği verdik, evde kalıyorlar. Şu anda memnunuz. Şu anda konuklarımız da memnun. Her şeyden önce annemizi de memnun ettik" ifadelerini kullandı.

Merkezdeki misafirler memnun

Merkezde kalanlardan 74 yaşındaki Nazan Genç, "Benim bir kızım, iki tane torunum var. Onlar Amerika’ya gittiler, ben gitmek istemedim. Öyle bir zamandayız ki yalnız oturmak bir bayan için, bana göre mümkün değil. Onun için araştırdık ve burayı beğendik, buraya geldim. Gerçekten her şeyinden memnunuz. Zaten bir problemimiz olduğunda iletiyoruz, hallediyorlar" şeklinde konuştu.

84 yaşındaki Hikmet Deşilmez de "Bacağımı kırdığım için yürüyemiyordum. Buraya geldim yürüyebilmek ve hareket edebilmek için. Çünkü evin içinde olmuyor. O yüzden çocuklarım ikna etti beni ve buraya geldim. İyi, memnunuz" diye konuştu.

73 yaşındaki Azize Solmaz Coşar ise deprem dolayısıyla Hatay’dan geldiğini belirterek, "Hatay’daki inşaatlar bitse de buradan gitmeyi düşünmüyorum. Burayı çok sevdim" dedi.