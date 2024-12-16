Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi’ni gezerken bir kadın BM yetkilisi koğuştan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin muhalif göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü Sednaya Hapishanesi’ni gezdi. Heyeti ile birlikte Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi’nde incelemelerde bulunan Pedersen, hapishanede kalanların yakınları ve aileleri ile sohbet etti. Tek tek koğuşları gezen Pedersen’e hapishaneye ilişkin sunum yapıldı. Bazı mahkum yakınlarının ağıt yaktığı ziyaret sırasında bir kadın BM yetkilisi koğuştan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Şam’a dün gelen Pedersen yaptığı açıklamada, "Bu değişim kendi içinde büyük umutlar oluşturuyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki hala pek çok zorluk var. Bu yüzden en başından doğru yapmalıyız" dedi.