Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte yerli üretimin önemine dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk arasında “Yerli Malı Haftası” olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikle kutladı. Bu kapsamda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile UlaşımPark A.Ş.’nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar yerli üretimin önemini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.

TRAMVAY YOLCULUĞUNDA UNUTULMAZ ANLAR

Etkinlik, Seka Tramvay Durağından çocukların alınmasıyla başladı. UlaşımPark’ın sevimli maskotu Ulaşcan’ın eşlik ettiği tramvay yolculuğunda çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Otogar Durağı’nda sona eren eğlenceli yolculuğun ardından çocuklar, Tramvay Kontrol Merkezi’nde mühendisler tarafından tamamen yerli üretim olan milli tramvaylarımızın yapım süreçleri hakkında bilgilendirildi. Burada mühendisler, milli tramvayların tasarım ve üretim aşamalarını detaylı bir sunumla anlatarak, çocuklarda yerli üretime dair merak uyandırdı.

Tramvay vagonunda gerçekleşen kumbara boyama etkinliği, çocukların hem el becerilerini hem de tasarım yeteneklerini geliştirdi. Çocuklar, kendi tasarladıkları rengârenk kumbara modelleriyle hem eğlendi hem de birikim alışkanlığı kazanmanın önemini öğrendi. Kumbara, yerli üretimin sembolik bir aracı olarak kullanıldı ve çocuklara tasarruf yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunabilecekleri mesajı verildi.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Etkinlik sonunda tüm çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak günün anısı taçlandırıldı. Bu anlamlı organizasyon, yerli üretimin ve ekonomik bağımsızlığın önemini geleceğin nesillerine aktararak farkındalık yaratmayı başardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar yerli üretimin önemini hem eğlenceli etkinliklerle öğrendi hem de Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamanın yollarını keşfetti.