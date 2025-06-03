Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde daha önce gerçekleştirilemeyen tiroid, kanser, mide fıtığı ve karaciğer ameliyatları, son bir yıldır başarıyla uygulanıyor.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde sağlık alanında önemli bir hamle gerçekleştirildi. Bir yıl önce göreve başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enes Şentürk öncülüğünde, hastanede büyük cerrahi operasyonlar uygulanmaya başlandı. Daha önce yapılamayan tiroid ameliyatları, büyük kanser cerrahileri, mide, bağırsak, pankreas ameliyatları, kapalı mide fıtığı ve karaciğerin iyi huylu kistik hastalıklarına yönelik işlemler artık bu merkezde gerçekleştirilebiliyor. Bölge halkı için önemli bir sağlık sorunu olan tiroid hastalıkların da kansere dönüşme riski taşıyan nodüller dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Van’dan yönlendirilen bir hastada, papiller tiroid kanseri şüphesiyle yapılan ameliyat, Tatvan’da bir ilk olarak kayda geçti. 3,5 saat süren operasyonla hem tiroid bezi hem de metastatik lenf bezleri başarılı bir şekilde temizlendi. Ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dr. Şentürk, son bir yılda 100’den fazla guatr ameliyatı gerçekleştirdiklerini, ayrıca kapalı yöntemle mide fıtığı ve karaciğer kisti ameliyatlarının da başarıyla yapıldığını belirtti. Bu gelişmeler sayesinde Bitlis ve çevre illerde yaşayan hastaların büyük şehirlerde sağlık arayışına girmeden kendi bölgelerinde şifa bulmaları hedefleniyor.

Hastaların il dışına gitmelerine saygı duyduklarını vurgulayan Dr. Şentürk, "Ancak çaresizlikten dolayı yönlendirilmelerine üzülüyoruz. Burada artık bu ameliyatlar yapılabiliyor. Devletimizin sunduğu imkanlarla, eğitimli ekiplerle hastalarımıza güvenli hizmet veriyoruz. Halkımızın bunun farkında olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi, bu cerrahi başarılarla birlikte Bitlis’te bir ilki gerçekleştirirken, sağlık alanında önemli bir boşluğu doldurmuş oldu. "İlkleri yapmaya devam edeceğiz" diyen Dr. Şentürk, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Lütfen bizimle görüşmeden şehir dışına gitmeyin" mesajı verdi.