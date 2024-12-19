Bitlis İl Kültürlüğünün ev sahipliğinde ‘Kültür Envanteri Hazırlama’ toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Bitlis il genelinde kültür varlığı olarak tescil edilen 779 eserin yapı sınıflarına ve ilçelere göre dağılımları hakkında sunum gerçekleştirildi. Kültür varlıklarının ecdadımızın bizlere bıraktığı, bizlerin de gelecek nesillere bırakacağı izler taşıdığını belirten Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kültür envanteri çalışmalarının önemine vurgu yaparak kente yeni ufuklar ve hedefler sunacağını kaydetti.

Kültür envanteri çalışmalarının, yüzlerce varlığın sınıflandırıldığı bir veri tabanı olarak kültürel varlıkların takibi, turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunması bekleniyor.

Toplantıya, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci katıldı.