Batman Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA’lar ve ilçe belediyelere ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Ekrem Canalp, yangına Batman Belediyesi’nin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiyelerinde müdahale ettiğini söyledi. Canalp, "Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin yanı sıra jandarma ve emniyetimize ait TOMA’lar da müdahaleye destek sağlıyorlar. Şu an için herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok ama maddi kayıp var. Diğer fabrikalara sıçramaması için de önlemler alınıyor" dedi.