Bitlis’te İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı Vali Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleşti.

İl Acil Afet ve Durum Müdürlüğü Koordinasyon salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekici, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, DSİ Bitlis Şube Müdürü Niyazi Yayla ve Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Behçet Kocaman katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kurumların muhtemel bir afet durumunda önceden alması gereken tedbirler ve olay sonrası koordinasyon ile ilgili olan toplantılardan biri olan İRAP toplantısıyla son durumu değerlendirdiklerini belirterek, eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bitlis’in mevcut binalarının İstanbul depremi sonrasında inşa edildiğine vurgu yapan Vali Karakaya, “Bitlis’teki birçok binamız deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edildiği için en az riski bulunan iller arasındayız. Ancak yine de tedbiri elden bırakmadan, riskli yapıların tespiti için kurumlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Afetlerin dünyanın ve insanoğlunun yazgısı olduğuna vurgu yapan Karakaya, “Dünyada farklı nedenler ve sebeplerden dolayı afetler gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu afetlerle ilgili ülkemizde de özellikle deprem başta olmak üzere devletimizin çeşitli kurumlarının hazırlıkları var. Bunu da AFAD Başkanlığı yürütüyor. Bu konuda 2 ana başlığımız var. Birisi afet öncesi diğeri ise afet sonrası iş ve işlemlerdir. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından illerde valiliklerimizin koordinesinde ilgili kurumlarımızın da katılımıyla bugün İl Afet Riski Azaltma Planı ile ilgili toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından AFAD İl Müdürü Kemer Oruk, İRAP ile ilgili verilerin yer aldığı sunumunu gerçekleştirdi. Kurumlar arası koordinasyona da değinen Oruk, risk planlarının en kısa sürede tamamlanması için kurumların ilgili birimlerinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.