Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur’un makamında ziyaret ettiği MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun’a olan sevgisini ifade ederek tüm Samsunlulara selam gönderdi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Samsun’da gerçekleştirilen saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Samsunlulara selam gönderdiğini söyleyen Mucur, "Kıymetli liderimizin tüm Samsunlu hemşerilerimize selamları var. Samsun’a ve Samsunlulara karşı sevgisini ifade ederek, hemşerilerimize selamlarını ve güzel dileklerini ilettiler" dedi.

1 Ocak doğumlu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin doğum gününü Samsun teşkilatları adına kutladığını belirten İl Başkanı Mucur, "Samsun’daki teşkilatlarımızın saha çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptığımız kıymetli liderimiz, Samsun’a ve Samsunlulara karşı sevgisini bir kez daha ifade ederek, tüm teşkilatlarımıza ve kıymetli Samsunlu hemşerilerimize selamlarını iletmemi istediler. Biz de bu değerli selamı tüm hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle, liderimizin 1 Ocak olan doğum gününü, tüm teşkilatlarımız adına kutlayarak kendisine güzel bir ömür diledik. Bizim için son derece kıymetli ve önemli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yolunda olmak, onun çizgisinde siyaset yapmak, bizler için tarifsiz bir gurur ve onur kaynağı" diye konuştu.