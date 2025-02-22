Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, 300 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağıştan dolayı kar kalınlığı merkezde yaklaşık 1,5, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu. Kar yağışı sonrası mahalle aralarında belediye ekipleri, ana yollarda karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kapanan 300 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Bitlis’te etkisini artıran yoğun kar yağışıyla birlikte Bitlis Belediyesi ekipleri de, şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler; kaldırım, merdiven ve mahalle içi yolları temizleyerek vatandaşların güvenliğini sağlamak için büyük çaba harcıyor. Ekipler, iş makinelerinin giremediği merdiven ve araç trafiğine kapalı olan bazı tarihi köprülerde de kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kış şartlarına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, karla mücadele ekiplerinin kent genelinde koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı. Başkan Tanğlay, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenle sürdürebilmeleri için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına önlemlerimizi aldık ve kar temizleme faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.