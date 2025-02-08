Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Mersin İl Başkanı Serkan Toptutan ve Eğitim-İş Mersin İl Başkanı Yakup Tekin MERSINTIME'ı ziyaret etti.

Kısa adı Birleşik Kamu İş olan Birleşik Kamu İş görenleri Sendikaları Konfederasyonu Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Mersin İl Başkanı Serkan Toptutan ve Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim-İş Mersin İl Başkanı Yakup Tekin MERSINTIME Gazetesini ziyaret etti.

Birleşik Kamu İş ve Eğitim-İş olarak yazılı , görsel ve dijital medyaya , demokrasinin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz için çok büyük bir önem vermekteyiz ve bu vesile ile de Mersin'de yayın hayatını sürdüren tüm kuruluşlar ile ayırmadan ayrıştırmadan gönül köprüleri kurmak adına ziyaretlerde bulunmaktayız diyen Başkan Toptutan ve Tekin , '' MERSINTIME Gazetesi de Mersin'de tarafsız , objektif ve İlkeli yayıncılık anlayışıyla takip ettiğimiz önemli yayın kuruluşlarından biri.Sendikal çalışmalarımıza ; Eğitime , Eğitim Çalışanlarına ve Eğitimle ilgili tüm konulara destek veren bir Kuruluş MERSINTIME.Destekleriniz için , Mersin'e Mersinlilere , katkılarınız için tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz dedi '' .

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti ve Birleşik Kamu İş Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Başkan Toptutan'ı tebrik etti.

Ziyaret sonunda Eğitim-İş Mersin İl Başkanı Yakup Tekin , MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer'e günün anısına plaket takdim etti.