Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ni inceleyerek MEB yetkililerine lise hakkında detaylı bilgiler verdi.

Türkiye’de eğitim ve havacılık alanında en önemli projelerinden birine imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürümüz Ali Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ve beraberindeki heyet ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ni inceledik. Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Lisesi projemiz hızla tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanlığımız, MEB, İl Müdürlüklerimiz ile uyum içinde burada hep birlikte güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya inşallah bir de ortaokul kazandıracağız. Projemizin inşaatı bitti, peyzajına başlıyoruz. En kısa zamanda açılışını yapacağız. Havacılık Lisemiz Kayseri’de yarım kalan hikayeyi tekrar yazacak, havacılık tarihini yeniden canlandıracak, Türkiye’nin savunma sanayine destek olacak nitelikli bir okul olacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkan Palancıoğlu’nun mesleki teknik eğitime verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise; "100 yıl önce Kayseri’de yarım kalan havacılık hikayesi yeniden burada başlıyor. Proje çok güzel ve özgün. Biz de açmak için heyecanlanıyoruz. İnşallah burada okuyan yavrularımız Türkiye’nin havacılık ve uzay yolculuğuna büyük katkı sağlayacak. Burada geleceğin meslek okulu var" diye ifade etti.