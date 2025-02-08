Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi’nde çilek seralarında çalışan vatandaşlara geri dönüşümün önemi ve geri dönüşüm malzemeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirme çalışmalarında, geri dönüşümün çevre üzerindeki olumlu etkileri ve atıkların nasıl doğru şekilde ayrıştırılıp değerlendirilebileceği hakkında bilgi verildi. Jandarma ekipleri, çevre bilincinin arttırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşümün büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bu tür eğitimlerin devam edeceği ve bölgedeki diğer mahallelerde de benzer bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.