Bilecik’in Söğüt ilçesindeki ‘Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’ dualarla açıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile birlikte Söğüt’te hayata geçirilen Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin açılışına katıldı. Gençlerin eğitim ve gelişimi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Durgut; "Merkezin ilçemize, gençlerimize ve değerli hocamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Durgut, açılışın ardından merkezin içinde incelemelerde bulunarak yetkili eğitimci Rahmi Akbaş’tan bilgi aldı.