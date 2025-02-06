Bilecik Valiliğine bağlı ‘Açık Kapı’ ekipleri ilçe ve köylerde vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini yerinde karşılanıyor.

Bilecik’te ‘Açık Kapı’ ekipleri ilçe ve köylerde vatandaşlara devletin şefkat elini her bireye hissettirmek adına özellikle yaşlılar ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak ziyaret ediyorlar. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen ekipler, "Açık Kapı birimlerine yüz yüze, e-Devlet, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden başvuru yapabilir’ ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, önümüzdeki süreçte köyler, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri ve eğitim kurumlarında ziyaretler devam edeceği yönünde bilgi aktarıldı.