Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Yusuf Günaydın, kanser tedavisindeki en etkili yöntemin, ‘bilimsel ve kanıta dayalı tedavi yöntemleri’ olduğunu söyledi.

Kanser, erken teşhis ve önleme yöntemleri ile başarıyla mücadele edilebilen bir hastalık olmasına rağmen, toplumda yeterli farkındalığın oluşturulması kritik önem taşıyor. Son yıllarda kanser kayıtlarının titizlikle tutulması, Türkiye’de kanser yaygınlığı hakkında net veriler elde edilmesini sağlıyor. Medicana International Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Yusuf Günaydın, "Kanserin en sık nedeninin çevresel faktörler olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu çevresel faktörlerin çoğu değiştirilebilir özellikte olup, toplumun bu faktörler hakkında doğru bilgi edinmesi, hastalığın yaygınlığını azaltmada etkili olacaktır. Tütün ürünlerinin kullanımı, enfeksiyonlar, alkol, sağlıksız beslenme ve obezite, kansere yol açan başlıca faktörlerdir" dedi.

"İnternet aracılığıyla yanlış bilgilere ulaşmak çeşitli riskler oluşturabilir"

Kanser tedavisindeki son gelişmelerin, hastalığa karşı başarı oranlarının artmasında ve yaşam süresinin artmasında önemli rol oynadığına da değinen Dr. Günaydın, "Bugün daha kaliteli tedavi seçeneklerinden ve yaşam sürelerinin uzamasından söz edebiliyoruz. Ülkemizde her türlü tedavi seçeneği uygulanabilmekte olup, bazı tedavi yöntemleri maliyet sebebiyle sınırlı olsa da, sağlık altyapımız çevre coğrafyalara da hizmet vermektedir. Kanser tedavisinde, en doğru ve etkili yöntemler, bilimsel ve kanıta dayalı tıbba dayanır. Onkoloji merkezlerinde uygulanan bilimsel, kanıta dayalı tedaviler dışında hiçbir yöntemin gerçek tedavi olarak kabul edilmesi doğru değildir. Beslenme ve yaşam tarzı hakkında uzmanlardan alınacak bilgiler, tedavi sürecine katkı sağlar. İnternet aracılığıyla yanlış bilgilere ulaşmak çeşitli riskler oluşturabilir. Hastalar ve yakınları, doğru bilgiye ulaşmak için mutlaka bir onkoloji uzmanına başvurmalıdır. Kanserle mücadelede bilimsel yaklaşımlar ve doğru bilgiye dayalı tedavi yöntemleri, sağlıklı bir toplum oluşturmada hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.