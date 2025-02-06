Niğde’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar arasındaki yollar ulaşıma kapandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Niğde-Çiftlik yolunun 10. ve 32. kilometreleri, Çiftlik-Altunhisar yolunun ise 32. ve 56. kilometreleri arasındaki bölümün yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle saat 03.28’de geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergâhta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergâhları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.