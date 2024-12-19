Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2024 yılının değerlendirilmesi ve 2025 yılı için yeni hedeflerin belirlenmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirirken, kültür ve turizmde yeni bir dönem başlanacağı söylendi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, müdürlük bünyesindeki tüm birimlerden katılım sağlandı.Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen kültür, sanat ve turizm etkinlikleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. 2025 yılı için ise oldukça heyecan verici hedefler belirlendi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Bircan, "Festivaller, konserler, sanat etkinlikleri, tiyatrolar, eko turizm faaliyetleri, söyleşiler, kütüphane ve müze etkinlikleri, gastronomi faaliyetleri, sempozyumlar, sinema, sergi, anma programları ve turizm etkinlikleri gibi zengin bir içerikle dolu bir yıl bizi bekliyor.Bu kapsamlı çalışmalar, Bilecik’in sahip olduğu tarih, kültür ve sanatsal değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve şehri kültürel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Bilecik, bu sayede hem yerli hem de yabancı turistler için daha cazip bir hale gelecek. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, ’Bilecik’i Herkes Bilecek’ sloganıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Şehrimizin tanıtımına yönelik tüm imkanları kullanarak, Bilecik’i Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız" dedi.