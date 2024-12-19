İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Torex Sport iş birliğiyle düzenlenen 2024 Spor Ödülleri’nin ikincisi gerçekleştirildi. Törende Arda Turan, Tolga Zengin, Cüneyt Çakır gibi spor dünyasının ünlü isimleri ödül aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 2. kez düzenlenen Torex Spor Ödülleri’nde kazananlar yapılan törenle belli oldu. Törende Tolga Zengin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milli paralimpik okçu Öznur Cüre gibi isimler yer aldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Tamer, törenin açılış konuşmasında, "Bugün burada 2024 spor ödülleri töreninin 2.’si düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşarken, organizasyonun her yıl düzenli yapılmasını umut ediyorum. Alanında işini yapan insanların fark edilmesi, takdir edilmesi, onlara teşekkür edilmesi, yani ödüllendirilmesinin çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle 2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Torex Spor Ödülü’nü almaya hak kazanan siz çok değerli sporcular, hakemler, antrenörler, spor yöneticileriyle, ülkemiz ve dünyada gerçekleşen tüm spor etkinliklerini bizler ile paylaşan basın mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyor, onları tebrik ediyor, başarı ve hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi.

Sporda inovasyon vurgusu

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sınağ ise, sporda inovasyona değinerek, "Üniversitelerin 3 temel misyonu var. Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma katkı. Biz genelde üçüncü kısmını, topluma katkı kısmını, biraz daha ağırdan alıyor gibiyiz. Eğitim araştırma bizim için öncelikli ama bu üçüncü kısmı da çok önemli. Dolayısıyla sporda öyle bir disiplin ki işte bu ihmal ettiğimiz alana olan ilgiyi arttıracak potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tolga Zengin: "En büyük ödül bence sizlerle bir araya gelmek"

Yılın Futbol Yorumcusu Onur Ödülü’nü kazanan eski kaleci Tolga Zengin, yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödüle beni layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman olmuştu sizlerle bir araya gelmeyeli. Futbol oynadığımız dönemlerde çok fazla istek oluyordu, biz cevap veremiyorduk. Şimdi biraz daha rahat bir dönemdeyiz o anlamda da sizlerle beraber olmak çok güzel. Aslında bizim yaptığımız şeyler, belki bu ödüle de vesile olan şey buydu, hayatta hepimizin yapabileceği, yapması gereken şeylerdi. Aslında normal olan şeylerdi. Ondan dolayı bu ödülü de sizlere bir araya gelmenin bir vesilesi olarak görüyorum. En büyük ödül bence sizlerle bir araya gelmek. O anlamda bu organizasyonu yapan, bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ediyorum."

Mustafa Bozbey: "Spor kültürünü çocukluktan itibaren aktarmalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey da, sporun sadece ülkenin, kentin tanıtımına değil aynı zamanda sağlığa da çok büyük katkısı olan ve her yaştan insanın sağlıklı bir yaşam sürmesine de katkı sağlayan bir alan olduğunu vurgulayarak, "Onun için bir kültürdür aslında. Eğer bir spor kültürünü çocukluktan itibaren, gençlikle beraber alabilir ve bunu da ileriki yaşlara aktarabilirsek sağlıklı bir yaşam da sürebiliriz. Onun için son derece önemli ve spor konusundaki inovatif çalışmalar da son derece anlamlı ve önemli" şeklinde konuştu.

Törende ödül alan isimler şöyle:

Arda Turan - Süper Lig En İyi Çıkış Yakalayan Teknik Direktör Ödülü - Eyüpspor

Tolga Zengin - Yılın Futbol Yorumcusu Onur Ödülü

Giray Bulak - Yılın Futbol Stratejisi Bilgisine Sahip Teknik Direktör Ödülü

Cüneyt Çakır - Yılın Türk Futbolu’nu Avrupa’da En İyi Temsil Eden Türk Hakem Onur Ödülü

Nevzat Kaya - Süper Lig Mali Tabloda En Başarılı Futbol Kulüp Ödülü - Trabzonspor

Emre Botan Kümet - TRT Spor Koordinatörü - Yılın Spor Kanalı Ödülü - TRT Spor

Veli Yiğit - Yılın Avrupa Futbolu Spor Programı Ödülü Avrupa Stüdyosu - TRT Spor

Erbatur Ergenekon - Yılın Avrupa Futbolu Spor Programı Ödülü Avrupa Stüdyosu - TRT Spor

Alp Pehlivan - Yılın Gece Futbol Programı Ödülü - Futbol Gecesi - TRT Spor

Serkan Yetkin - Yılın Gece Futbol Programı Ödülü - Futbol Gecesi - TRT Spor

Ceyla Büyükuzun - Yılın En Başarılı Kadın Sunucusu Başarı Ödülü - TRT Spor

Nedim Yiğit - Yılın Spor Programı - Takım Oyunu - A Spor

Abdullah Ercan - Yılın Spor Programı - Takım Oyunu - A Spor

Gökhan Keskin - Yılın Spor Programı - Takım Oyunu - A Spor

Cüneyt Şen - Yılın En Başarılı Program Moderatörü Ödülü - A Spor

Mehmet Arif Taşdemir - Muş İl Spor Müdürü - Yılın En Başarılı Spor Müdürü Ödülü

Ertuğrul Sağlam - 1. Lig En İyi Çıkış Yakalayan Teknik Direktör Ödülü

Atilla Türker - Futbolun Arka Bahçesi - Yılın En İyi Spor Kitabı Ödülü

Samet Aybaba - Yılın Genç Oyunculara Katkı Sağlayan En Başarılı Teknik Direktör Ödülü

Ömer Ateş - Yılın Spor Psikolojisi Başarı Ödülü

Hasan Çavuşoğlu - Süper Lig’in En İstikrarlı Kulüp Başkanı Onur Ödülü - Alanyaspor

Öznur Cüre - Yılın Paralimpik Yıldızı

Uğur Aktaş - Yılın Olimpik Yıldızı

Muhittin Özbay - İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü - Spor Organizasyonları, Eğitim Ve Spor Tesisleri Alanında En İyi Çıkış Yakalayan Spor Müdürü Başarı Ödülü