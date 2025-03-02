Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce Bilecikli Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Şehir merkezinde kurulan çadırda verilen iftar yemeğinde birlik ve beraberlik tablosu ortaya çıktı. Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan geleneksel Ramazan etkinlikleri sanat sokağında başladı. Birbirinden güzel ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinliklere Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar için birbirinden güzel gösterilerin düzenlendiği Ramazan Şenliklerine çizgi film kahramanları ve maskotlar katılarak çocukları eğlendirdi. Orta oyunu, meddah, ilizyon ve sihirbaz gösterilerinin de çocuklarla buluşacağı Ramazan etkinlikleri diğer günler Atatürk Parkı’nda devam edecek.