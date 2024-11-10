Bilecik'in İnhisar ilçesi akşam saatleri çıkan yangın çevredeki evlere sıçrarken yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.Ahmet KIRMIZI - Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy’de Muharrem K.'ye ait ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki iki eve sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, Bilecik, Söğüt ve İnhisar belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Orman işletme şefliğine ait ekipler ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürerken can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin’de Harmanköy deki çıkan yangında olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Aygöl “Çıkan yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz Allah'a şükür. Vatandaşlarımızın canı sağ, önemli olan bu. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yaralarını saracağız” diye konuştu.

Daha sonra yangından hafif etkilenen ve gözlem altına alınan Muharrem Kalay’ı tedavi gördüğü İnhisar İlçe Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Aygöl, yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.