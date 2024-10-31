Beylikova ilçesinde ESMEK kursları ve çocuk kreşi açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

ESMEK Beylikova Şubesi’nin açılışında Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, CHP İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş, katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Açılışla ilgili açıklama yapan Başkan Karabacak, “Büyükşehir Belediyemiz ve Beylikova Belediye’mizin iş birliğiyle ilçemizde yeni ESMEK hizmet binamız ve çocuk kreşimiz faaliyete geçti. Belediyemize ait 150 metrekarelik üç işyerimizi ESMEK’e ücretsiz tahsis ettik. Kadınlar için dikiş, örgü ve iğne oyası kursları açılırken; öğrencilerimiz için matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, satranç ve resim kursları sunuldu. Ayrıca çocuklarımız için kreş hizmeti de sağlandı. Toplam 7 eğitmenle yürütülen kurslarımızda bu yıl 213 kursiyere eğitim verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Av. Ayşe Ünlüce’ye, Esmek Müdürü Yıldıray Öncül’e ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Beylikova’daki ESMEK kursları, eğitim ve sosyal hayatı destekleyerek bölge halkına önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.