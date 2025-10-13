Denizli’de ağız ve diş sağlığı alanında uzun yıllardır hizmet veren Beyaz İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 4. şubesini Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı’nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle hizmete açtı.

Denizli’de ağız ve diş sağlığı alanında uzun yıllardır hizmet veren Beyaz İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, kentteki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Beyaz İnci, 4. şubesini Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı’nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle hizmete açtı. Modern mimarisi, geniş otopark alanı, ferah bekleme salonları, hasta konforunu ön plana çıkaran iç mimarisi ve son teknoloji cihazlarıyla dikkat çeken yeni şube, hem hizmet kalitesi hem de fiziki yapısıyla bölgede örnek bir sağlık merkezi olma özelliği taşıyor.

"Şehrimizi sağlık olarak yeni bir hizmet noktası kurmaktan mutlu ve onurluyuz"

Beyaz İnci Diş Hastanesi’nin ortaklarından Diş hekimi İlker Özkan, "Memleketimize ve şehrimize sevdalıyız. Şehrimizi sağlık olarak yeni bir hizmet noktası kurmaktan mutlu ve onurluyuz. Tüm halkımıza güler yüzlü bir şekilde ve modern bilimin gerektirdiği ağız diş sağlığı hizmetleri vermeye bu yolda devam ediyoruz. Toplumuzun genel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü diş tedavisi kliniğimizde yapılıyor" dedi.

"Beyaz İnci Diş grubu olarak Denizli’de açtığımız 4’üncü şubenin gururunu yaşıyoruz"

Beyaz İnci Diş Hastanesi’nin ortaklarından Diş Hekimi Aykut Eser, "Beyaz İnci Diş grubu olarak Denizli’de açtığımız 4’üncü şubenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra Yenişafak’ta hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada güzel bir açılışta hep birlikte buluştuk. Beyaz İnci 20 yıla aşkı süredir Denizli’de hizmet veren köklü bir sağlık grubu. Her türlü diş tedavisi yapmaktayız. Bünyemizde 30 hekimimiz var. 4 şubemizde ise 100’den fazla çalışanımız var" diye konuştu.

Açılış törene, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar yeni kliniği gezerek bilgi aldı. Beyaz İnci yöneticileri, yakın zamanda 5. ve 6. şubeleriyle Denizli’nin tüm bölgelerine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.