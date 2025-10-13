Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı, 10 gün boyunca 1 milyon 103 bin 846 kitapseveri ağırladı. Fuarda 260 yazar ve 220 yayınevi okuyucularla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, "Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe…" temasıyla 10 gün boyunca Antalyalıları kültürle buluşturdu. Başkan Vekili Büşra Özdemir, 15. Antalya Kitap Fuarı’nı 10 gün boyunca 1 milyon 103 bin 846 kitapseverin ziyaret ettiğini söyledi.

Ünlü yazarlar okurlar ile buluştu

Antalya Kitap Fuarı’nın son gününde Türkiye’nin tanınmış yazarları okurlarıyla buluştu. Kitap fuarında, ‘Edebiyatın müziği, müziğin edebiyatı’ konulu söyleşisiyle Tuna Kiremitçi okurlarıyla keyifli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi. Nobel Barış Ödülü adayı ünlü yazar Akif Manaf, ‘Nadide Adalet’ konulu söyleşisiyle roman yazarı Serhat Kaya ve yazar Gürkan Dank sevenleriyle bir araya geldi. Fuarda, Işık Öğütçü, Ahmet Telli, Engin Alan, Burcu Bahar ve Şükrü Erbaş gün boyu kitaplarını imzaladı. 10’uncu günde indirimli kitap almak isteyen vatandaşlar gün boyu fuarı gezerek, keyifli vakit geçirdi.

"Bizleri yalnız bırakmayan sadece Antalya’dan değil’’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de fuar katılımcılarına geleneksel tatlı ikramı yaptı. Özdemir, Kitap Fuarı’na gösterilen ilgiden dolayı tüm kitapseverlere teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmayan sadece Antalya’dan değil, çevre illerden de gelerek bu fuarı büyük bir kültür buluşmasına çeviren herkese teşekkür ederim. Öncelikle bu fuarı çadırlarda başlatıp şimdi Cam Piramit’e sığmayan bir kültür şölenine dönüştüren fuarımızın mimarı Muhittin Böcek Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Onun sevgisi iradesi ve kalbi burada bizlerle birlikte. 260 yazarımıza ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi temsilcimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

16. Kitap Fuarı 2 -11 Ekim 2026’da

15’inci Antalya Kitap Fuarına rekorla kapattıklarını söyleyen Büşra Özdemir, "Bu yıl fuarı 1 milyon 103 bin 846 kişi ziyaret etti. 16’ıncı Antalya Kitap Fuarı’nı da 2-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Gelecek yıl Muhittin Böcek başkanımızın da aramızda olacağına yürekten inanıyorum" dedi.