Aydın’da gençler, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resim etkinliğinde duyarlılıklarını sanata dönüştürdü.

Aydın Gençlik Merkezi, anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Gazze Temalı Resim Etkinliği’nde gençler, duygularını renklerle ifade etti. Etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, barış, dayanışma ve insanlık temalarını kendi bakış açılarıyla resimlerine yansıttı. Hazırlanan eserlerde Türk ve Filistin bayrakları, umut ve özgürlük simgeleri öne çıktı. Gençlerin sanatı bir farkındalık dili olarak kullanmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Aydın Gençlik Merkezi yaptığı açıklamada "Aydın Gençlik Merkezimizde gençlerimiz, duyarlılıklarını sanata yansıttı. Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte, gençlerimiz duygularını tuvale ve resim kağıtlarına aktardı" ifadeleri yer aldı.