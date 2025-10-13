Mustafakemalpaşa’nın Yalıntaş Mahallesi’nde projelendirilen TOKİ konutlarında inşaat aşamasına gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Mustafakemalpaşa’nın nüfus bazındaki en büyük ikinci mahallesi Yalıntaş’ta, hak sahipliği kura çekiminden 32 ay sonra konutların yapımı için düğmeye basıldı. Yüklenici firma, Karyağmaz ile Kapalı Hayvan Pazarı arasındaki Koca Düz Mevkii’nde yükselecek 256 adet sosyal konutu ve ticaret merkezini içinde barındıran yatırım için şantiye kurdu.

Ekim ayı itibariyle proje bölgesinde şantiyesini kuran firma, inşaat öncesi tüm hazırlıklarını tamamlama noktasına getirdi. 16 bloktan oluşacak 2+1 ve 3+1 nitelikli 256 adet konut ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işini kapsayan Yalıntaş TOKİ’de ilk temel, bir hafta içinde atılacak. Mustafakemalpaşa’nın şehirleşme vizyonuna, gelişimine ve yaşam kalitesine ciddi katkı verecek sosyal konutlar, 450 takvim gününde teslim edilecek.

TOKİ’nin 5. konut bölgesi

TOKİ, son 17 yıldaMustafakemalpaşa’ya bin 500’e yakın konut ve sosyal donatı kazandırdı. Tatkavaklı Mahallesi’nde 432, Dere Mahalle’de 384, Lalaşahin Mahallesi’nde 681 konut projesi hayata geçirilirken, 2006 yılında yanan kırsal Karaköy Mahallesi’ne de 102 afet konutu yapıldı.