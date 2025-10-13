Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci kuruluş yıl dönümünde, halkın duygu ve düşüncelerini merkeze alan bir dijital kampanya başlattı. Vatandaşlar, ’cumhuriyetdemek.com’ adresi üzerinden "Cumhuriyet demek..." cümlesi tamamlayarak duygularını paylaşacak, seçilen cümleler Bursa’nın meydanlarında vecaddelerinde yankılanacak.

Büyükşehir’den Cumhuriyet coşkusuna yenilikçi proje

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlanması için ülke genelinde hazırlıklar sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi kutlamalara damga vuracak yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. ‘Cumhuriyet demek, ne demek?’ temasıyla hazırlanan proje kapsamında ‘cumhuriyetdemek.com’ web sitesini ziyaret eden vatandaşlar, "Cumhuriyet demek..." cümlesini kendi duygu ve düşünceleriyle tamamlayarak paylaşıyor. Gönderilen her cümle, yapay zekâ entegrasyonuna dahil oluyor.

28 Ekime’e kadar sürecek

Gönderilen cümleler, belediye ekipleri tarafından onay sürecinden geçtikten sonra, yapay zekâ (AI) teknolojisi kullanılarak kişiye özel bir görsele dönüştürülecek. Kampanyaya katılanlar, 28 Ekim’de kendilerine ulaştırılacak bu görselleri, Cumhuriyet coşkusunu yaymak üzere kişisel sosyal medya paylaşımlarında kullanabilecek.

"Herkesi dijital sergiye katkı sağlamaya davet ediyorum"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in herkesin yüreğinde başka anlamlar, başka duygular taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda Cumhuriyetin 102. yılına özel yeni bir dijital katılım projesi başlattıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Sizler de ’cumhuriyetdemek.com’ adresine girdikten sonra ’Cumhuriyet demek ’ cümlesini tamamlayarak sizin için Cumhuriyet’in ne anlama geldiğini ifade edebilirsiniz. Burada paylaşacağınız her cümle, iletişim ekibimiz tarafından değerlendirilecek. Seçilen 16 cümle, hazırlanan görsellerle birlikte Bursamızın dört bir yanında yerini alacak. Bu yıl, Cumhuriyet coşkusu, hepimizin sözleriyle hayat bulacak. Tüm halkımızı kendi ‘Cumhuriyet’ tanımını oluşturarak bu anlamlı dijital sergiye katkı sağlamaya davet ediyorum" dedi.