Adana’nın Kozan ilçesinde, 6-13 Ekim tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ’Kozan’a Güven’ uygulamaları kapsamında geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Hafta boyunca 31 farklı noktada toplam 222 emniyet personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi. Denetimlerde 14 araca modifiyeden işlem yapılırken, 152 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 16 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi.

İlçede gerçekleştirilen narkotik çalışmalarında ise 3,63 gram uyuşturucu madde ile 33 uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi. Öte yandan, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ’bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.