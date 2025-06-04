Denizli’nin Buldan ilçesinde bir döneme damgasını vuran merhum Başvekil Adnan Menderes’in eşi Berrin Hanımın dünyaya geldiği ev olarak bilinen Evliyazadeler Konağı, restore edilerek ziyaretlere açıldı.

Buldan Evliyazadaler Konağı açıldı. Bir döneme damga vuran ve idam edilerek öldürülen Başvekil Adnan Menderes’in eşi Berrin Menderes’in doğduğu ev olarak bilinen Evliyazadaler Konağı hizmet vermeye başladı. Buldan Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Evliyazadeler Konağı hafta içi hizmet verecek.

Kafeterya hizmetiyle birlikte Buldan yöresel el dokumalarının tanıtım ve satışının da yapılacağı Evliyazadeler Konağı, tarihi dokusuyla ve ahşap işçiliği ile dikkatleri çekiyor. Buldan El Sanatları Merkezi olarak da bilinen Evliyazadeler Konağı tarih ve kültürü yaşamak isteyen misafirlerini ağırlayacak. Konağın alt ve üst katlarındaki odalarda geçmiş dönemin izlerini taşıyan eşya ve resimler bulunurken, bahçesinde de yorgunluk atmak için gelen ziyaretçiler ağırlanacak.