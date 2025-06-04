Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS), işletmelerin nitelikli insan kaynağı sorununa çözüm üretmek için yaptığı eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile birlikte KOS’a yeni bir teknik bilimler meslek yüksekokulu kazandırılması için imzalar atıldı. Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından protokolü imzalanan Konya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, KOS’un bölgedeki 5. eğitim yatırımı olacak ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde kritik rol oynayacak.

"KOS bir eğitim kampüsü haline geldi, 2 bin 769 öğrenci eğitim görüyor"

Protokol imza töreninde konuşan KOS Başkanı Mustafa Büyükeğen, hayata geçirilecek yatırımla birlikte, bölgenin mesleki eğitim alt yapısının daha da güçleneceğine dikkat çekti. Eğitime yaptıkları yatırımlarla bölgeyi bir eğitim kampüsü haline getirdiklerini aktaran Başkan Büyükeğen, "Konya Organize Sanayi Bölgemizde hali hazırda bir anaokulumuz, bir meslek lisemiz, bir mesleki eğitim merkezimiz ve Necmettin Erbakan Üniversitemiz iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bir teknik bilimler meslek yüksekokulumuz bulunuyor. Bu dört okulumuzda toplam 2 bin 769 öğrencimiz eğitim görüyor. İnşallah bu protokol kapsamında, Selçuk Üniversitemizle bölgemize kazandıracağımız yeni teknik bilimler meslek yüksekokulumuzla birlikte 5. okulumuzu açmış olacağız" dedi.

KOS’a kazandırılacak yeni meslek yüksekokulunda öğrencilerin teorik eğitimlerin yanı sıra fabrikalarda pratik eğitim alarak üretimin içinde yetişeceklerini vurgulayan Büyükeğen, şunları söyledi: "31 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin ikinci büyük organize sanayi bölgesi olan, 768 fabrikanın üretim yaptığı Konya Organize Sanayi Bölgemizin eğitim altyapısını daha da ileriye taşıyacağız. Öğrencilerimiz bu okulda, hem teorik eğitimlerini görecekler, hem de Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalarımızda pratik eğitim alarak üretimin içinde yetişecekler. Rektör hocamıza ve değerli ekibine, üniversite-sanayi iş birliğine verdikleri bu önemli destek için teşekkür ediyorum."

"Okuldan mezun olacak öğrenciler, sanayinin ihtiyacına göre eğitimlerini alacak"

Daha sonra konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da, üniversite sanayi iş birliğini önemsediklerini söyleyerek, bu projenin istihdam açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti. Rektör Yılmaz, "Üniversiteden mezun olan öğrencilerin, mezun olduktan sonra kendi meslekleriyle ilgili edinecekleri bilgi, deneyim ve tecrübeyi, zaman kaybetmeden, bu eğitim süreci boyunca kazanmış olması bizim için çok kıymetli. Yine aynı şekilde buradan mezun olacak öğrencilerimizin sanayinin ihtiyacı doğrultusunda eğitimlerini almasının özellikle istihdam açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı hem üniversitemize, hem öğrencilerimize sunan Konya Sanayi Odamıza ve Konya Organize Sanayi Bölgemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından Konya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Protokolünün imzaları atıldı.