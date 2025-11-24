Konya'da bir ayda il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 140 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da bir ayda yapılan çalışmalarda, 367 bin 211 adet sentetik ecza, 11 bin 627,10 gram bonzai hammaddesi (1 ton 744 kilo sentetik kannabinoid üretilebilir), 2 bin 729 adet captagon, 2 bin 16,23 gram skunk, bin 713,28 gram esrar, bin 104,55 gram sentetik kannabinoid, bin 31,87 gram kokain, 736,57 gram metamfetamin, 247,62 gram eroin, 105 adet 50 bin 768 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 48,5 adet ecstasy, 6 kök hint keneviri ile 12 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından düzenlenen 78 operasyonda 133 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Şahıslardan 74'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 118 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 66'sı tutuklandı.

Operasyonlar çerçevesinde aranan şahıslarla birlikte toplam 140 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.