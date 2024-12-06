Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarında gerçekleştirilen kurşunlama olayına Didim Belediyesi personelinden büyük tepki geldi.

Didim Belediyesi işçileri Başkan Gençay’a destek olmak için burada toplandıklarını ifade ederek, bugün değil her zaman yanında olduklarını ifade ettiler.

Açıklama sonrası konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Neden yapıldı bilmiyoruz. Ama şunu bilsinler ki, ben yola çıkarken ailem için çıktım, sizlerle beraber çıktım. Bu ailenin belediye başkanı olarak yöneticisi bensem hiçbirinizin alnını yere eğdirmeyeceğim. Bunu bilin, bu şekilde düşünmeye devam edin sizler yanımdaysanız daha güçlüyüm. Doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yapacağımızı da art niyetli insanlar görüyorlar, ellerinden ne geliyorsa artlarına koymasınlar, biz Didim’iz, biz güçlüyüz, biz bir aileyiz ve aile bir aradaysa dışarıdan gelen kim olursa olsun ne olursa olsun kendini nasıl ifade ederse etsin, kaybeden onlar olacak, kazanan Didim ve bizler olacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize” dedi.