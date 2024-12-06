Adıyaman Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyete geçirilen kent lokantası, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçim vaatleri arasında yer alan lokanta, 3 Ağustos’ta Demokrasi Parkı’nda hizmete girmişti. Ayda ortalama 6 bin porsiyon yemek sunan kent lokantası, 3 çeşit yemeği 50 TL’ye sunarak Türkiye’deki benzer projeler arasında en uygun fiyatı sağlıyor.
Kent lokantasının açılmasıyla birlikte vatandaşlar, şehir merkezindeki yüksek fiyatlara alternatif bulduklarını dile getiriyor. Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemek 50 TL’ye sunulurken, şehir merkezindeki lokantalarda bir çorba fiyatı bile 70 TL’yi buluyor.