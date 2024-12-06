Adıyaman Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyete geçirilen kent lokantası, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçim vaatleri arasında yer alan lokanta, 3 Ağustos’ta Demokrasi Parkı’nda hizmete girmişti. Ayda ortalama 6 bin porsiyon yemek sunan kent lokantası, 3 çeşit yemeği 50 TL’ye sunarak Türkiye’deki benzer projeler arasında en uygun fiyatı sağlıyor.

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’da yapılan yatırımları meclis kürsüsünde dile getirdi Milletvekili Alkayış, Adıyaman’da yapılan yatırımları meclis kürsüsünde dile getirdi

Kent lokantasının açılmasıyla birlikte vatandaşlar, şehir merkezindeki yüksek fiyatlara alternatif bulduklarını dile getiriyor. Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemek 50 TL’ye sunulurken, şehir merkezindeki lokantalarda bir çorba fiyatı bile 70 TL’yi buluyor.

Kaynak: iha