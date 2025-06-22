Batman’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15’te başladı. Sınava girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Kimileri sınav yerine yalnız gelirken, kimileri ise aileleriyle birlikte geldi.

Okul bahçelerinde ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, adaylar saat 09.30 itibarıyla kimlik ve üst araması yapılarak sınav salonlarına alındı. Dışarıda bekleyen aileler ise çocuklarının başarısı için dua etti. Kimi veliler Yasin-i Şerif okurken, kimileri ellerini açarak evlatlarına manevi destek verdi.