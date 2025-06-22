Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan ve halk arasında ’Keşişin Havuzu’ ya da ’Keyşin Havuzu’ olarak bilinen doğal su kaynağı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanan havuzda, vatandaşlar hem yüzüyor hem de kayalıklardan atlayarak serinliğin keyfini çıkarıyor. Doğal yapısıyla dikkat çeken Keyşin Havuzu’nun tarihçesi tam olarak bilinmemekle birlikte, bölge halkı bu alanın ismini geçmişte burada yaşadığı rivayet edilen bir keşişten aldığını belirtti. Kayalık bir alanda yer alan ve yer altı sularıyla beslenen havuz, yerel halk tarafından uzun yıllardır kullanılıyor.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte Develi ve çevre mahallelerden çok sayıda kişi bölgeye gelerek serinlemeye çalışıyor. Özellikle de kayadan havuza atlama oldukça ilgi görüyor. Bölge sakinleri ise herkesi bu serin ve tarihi doğa harikasını görmeye davet etti.