Karaman’da içerisinde ailenin bulunduğu otomobilin kontrol çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.U. (35) idaresindeki 70 BD 881 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada sürücü M.B.U., eşi E.U. (33) ile çocukları Z.M.U. (7) ve M.S.U. (4) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.