İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Sinematek, 16. yılında özenle hazırlanan yeni seçkisiyle İzmirli sinemaseverlerin yaz akşamlarına renk katacak. “Açıkhava Yaz Programı” seçkisinde yer alan filmler, 23 Haziran-25 Ağustos tarihlerinde pazartesi akşamları Tarihi Havagazı Fabrikası’nda seyirciyle buluşacak.İZMİR (İGFA) - İzmirli sanatseverleri 16 yıldır sinemayla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, “Açıkhava Yaz Programı” seçkisi kapsamında dünya sinemasından 10 filmi gösterime sunacak.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 23 Haziran-25 Ağustos tarihleri arasında pazartesi akşamları saat 21.00’de beyaz perdeye yansıtılacak filmler, İzmirlileri sinemanın büyülü atmosferinde yolculuğa çıkaracak. Yeniden Sinematek Açıkhava Yaz Programı, 23 Haziran’da Wim Wenders İmzalı Buena Vista Social Club filmi ile başlayacak.

Programın açılış filmi, yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü isim Wim Wenders’in oturduğu 1999 Almanya, Küba, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı belgesel Buena Vista Social Club olacak. 23 Haziran’da gösterilecek film, kendi ülkelerinde birer efsane olan Compay Segundo, Ruben Gonzales, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo ve Eliades Ochoa’nın kurdukları Buena Vista Social Club adlı müzik grubu ve grup üyelerinin yaşantısını beyaz perdeye aktarıyor.

MACERA DOLU BİR ANİMASYON: SAKLI KRALLIK

2023 Birleşik Krallık, Lüksemburg, Fransa ortak yapımı olan ve Michael Morpurgo’nun aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan macera ve animasyon türündeki Saklı Krallık filmi, 30 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

2024 İtalya, Almanya, Belçika ortak yapımı olan ve Yasemin Şamdereli, Deka Mohamed’in yönetmenliğini üstlendiği dram, biyografi ve spor türlerindeki Samia filmi, sporcu Samia Yusuf Omar’ın ilham veren hayatına odaklanıyor. Samia, 7 Temmuz’da gösterilecek.

2023 ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Macaristan, Singapur ortak yapımı biyografi, dram ve savaş türlerindeki Lee filmi ise 14 Temmuz’da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Film, meslek yaşantısına model olarak başlayan ve 2. Dünya Savaşı’nda bir savaş muhabiri olarak devam eden Elizabeth Miller’ın yaşantısını izleyiciye aktarıyor.

Cannes Film Festivali’nde Festival Büyük Ödülü’ne layık görülen 2024 Hindistan, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İtalya ortak yapımı Aydınlık Hayallerimiz’de toplumsal kırılma şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtılıyor. Seyirciye bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatan film, 21 Temmuz’da gösterilecek.