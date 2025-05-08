2025 Aile Yılı kapsamında Başmakçı’da başlatılan yeni proje ile bir yıl boyunca yeni doğan bebeklerin tüm temel ihtiyaçları Kaymakamlık desteğiyle karşılanacak.

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Kaymakamlık, 2025 Aile Yılı dolayısıyla anlamlı bir projeye imza attı. Yeni doğan bebeklere yönelik başlatılan destek projesiyle, ailelere bir yıl boyunca temel ihtiyaç desteği sağlanacak. Kaymakamlık tarafından uygulamaya konulan proje ile ilçede dünyaya gelen her bebek, doğum sonrasında ziyaret edilerek ailelere kıyafet, biberon, bebek bezi, banyo seti ve ıslak mendilden oluşan destek paketi teslim ediliyor. Ayrıca bebeklerin bir yaşına kadar sağlık, hastane ulaşımı, kıyafet gibi ihtiyaçları da devlet eliyle karşılanacak.

Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, 2025’in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik çok yönlü destek projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız ailelerimizin sağlık, huzur ve mutlulukla yaşamasına katkı sunmak. Devletimizin imkanları ölçüsünde bu tür destekleri yıl boyunca sürdüreceğiz" dedi.