Üniversiteli gençlerle Ofis Sanat Merkezi’nde bir araya gelerek siyaset, gündelik yaşam, gelecek hedefleri hakkında söyleşi gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gayretlerinin gençlere daha güzel, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir Sakarya bırakmak adına olduğunu vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘Gençlerle Birlikte Sakarya’ programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Gençlik Meclisi ve Öğrenci Kulüpleri’nden 150’nin üzerinde öğrenci katıldı. Öğrencilerin siyaset hayatı, gündelik yaşamı, dostluk, aile, gelecek hedefleri ve planlarına dair sorduğu tüm soruları samimi cevaplar vererek yanıtlayan Başkan Alemdar, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gençlere ‘Biz varsak sizin için varız’ sözleriyle seslenen Başkan Yusuf Alemdar, gençlerin merak ettiği siyasetçi olmasaydınız ne olurdunuz sorusunu cevapladı. Soruya yine siyasetçi olurdum cevabını veren Başkan Alemdar, "Ülkeme, bayrağıma, milletime ve memleketime hizmet etmenin onurunu, gururunu taşıyorum. Buralara iyi bir ülke, iyi bir şehir hayali kurarak geldim. Gayret ettim, emek verdim. Milletimizin takdirini kazanmak, hayır dualarıyla yola çıkmak, bu millete, sizlere, şehrin geleceğine hizmet etmek, benim için bu hayattaki en önemli şeydir" diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler ayrıca Başkan Alemdar’a aile ve dostluk gibi gündelik yaşamına dair soruları da yönelttiler. Özel soruları içten ve samimi bir şekilde cevaplayan Başkan Alemdar, gençlere bu konularda nasihatler verdi. Gençlere dostluk ilgili tavsiyelerde bulunan Alemdar, "Dostluk çok başka bir şey. Sizlere en önemli tavsiyem menfaatsiz dostluklar kurun. Gönülden, içten ve birbirinize sırtınızı dönebiliyorsanız o dostluklar asla bitmez" şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik projelerinden de bahseden Başkan Yusuf Alemdar, AKM, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve spor yatırımlarıyla Sakarya’da gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunacaklarını dile getirdi. Başkan Alemdar, "Sakarya’da bir zamanlar kültürel etkinliklerin merkezi olan AKM’yi yeniden işlevsel hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Yeni kültür sanat dönemine kadar orayı bitirmek istiyoruz. Üst katındaki terası ise siz gençlerin kullanımına sunacağız. Orada kitap okuyabileceğiniz, ders çalışabileceğiniz, arkadaşlıklar kurup sohbet edebileceğiniz bir ortam oluşturacağız. Bunun yanı sıra Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi yapıyoruz. Şehir geneline yayılacak spor yatırımlarını hayata geçireceğiz. Bütün çalışmamız, gayretimiz gençlerimiz içindir. Tek derdimiz sizlere daha güzel bir gelecek, daha sosyal, kültürel bir şehir sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Soru-cevap eşliğinde gerçekleştirilen programda ayrıca Başkan Alemdar’a kurulan televizyon sistemiyle 99 depremine ait görüntüler gösterilerek düşünceleri soruldu. Dönüşüm için ‘Bizim gelecek planımızın özeti budur’ diyen Başkan Alemdar, "Biz bu güzelim coğrafyada dezavantajla yaşıyoruz. Bizim topraklarımız çok güzel ama yer altı riskli. Deprem gerçeğiyle biz 30 yılda bir karşı karşıya kaldık. Bunun için güvenli binalarda yaşamak zorundayız. Her depremde canlarımızı kaybediyoruz. Biz bir daha canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Malımızı kaybedelim ama canımızı kaybetmeyelim. Malı bir kez daha kazanırız ama giden canımızı bir daha geri getiremeyiz. Şunu iyi bilin ki dönüşümü isteyen olacak, istemeyen olacak ama biz kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun dönüşümü başaracağız. O yüzden ilk adımı şehirde hasarlı bina sayısı en çok olan mahalleden Tığcılar Mahallesinden attık. Bu konuda da ilerleme kaydediyoruz. Vatandaşımıza en az maliyetle olacak şekilde dönüşümü yapacağız" dedi.

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde yaşanan ve tüm Marmara’nın sarsıldığı depreme nerede yakalandınız sorusuna ise Başkan Alemdar, "Deprem olduğunda belediyedeydim. Dışarı çıktım. Hemen karşı tarafımız dönüşümü başlatacağımız Tığcılar Mahallesi. İlk olarak oradaki vatandaşlarımızın yanına gittim. Hepsinin gözünde endişeyi gördüm. Onlarla bir araya geldiğimde aldığım cevap ise ‘Başkanım bir an önce dönüşümü başlatın’ oldu" diye konuştu.