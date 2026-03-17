DÜZCE(İHA) - Düzce'de 2025-2026 okul sporları 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen genç kızlar ve genç erkekler A-B kategorilerinde düzenlenen 3x3 basketbol müsabakaları yapıldı. Müsabakalar sonunda Genç Erkekler A Kategorisinde; Farabi Anadolu Lisesi birinci, Fen Lisesi ikinci, Arsal Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Spor Lisesi dördüncü oldu.

Genç Erkekler B Kategorisinde; Karabük Anadolu Lisesi birinci, Akçakoca Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi ikinci, Akçakoca Fedai Karabıyık MTAL üçüncü ve Akçakoca Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar Kategorisinde ise Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Arslanlı Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü ve Cemil Meriç Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.