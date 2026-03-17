Erzurum'un Oltu ilçesinde iftara kısa süre kala yollarda olan sürücü ve vatandaşlara iftarlık dağıtıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye Burtay Oğuz Yavuz ve Mert Yavuz eşlik etti. Ekip, Erzurum Caddesi'nde iftara kısa süre kala trafikte bulunan sürücülere iftarlık ikramında bulundu. İftara yetişemeyen, trafikte kalan, mesaiden çıkıp evine ulaşamayan, yolda olan vatandaşlarıa iftarlık dağıtıldı. Uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Çelebi ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başkan Çelebi, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu akşam 'İftara 5 Kala' programı kapsamında ilçe başkanımız ve gençlik kolları başkanımızla birlikte yolda olan sürücü hemşehrilerimize iftarlıklarını ulaştırdık. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar ve hayırlı kandiller diliyorum' ifadelerini kullandı.