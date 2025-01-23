Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Kuyumcular ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nda esnafla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Kuyumcular Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çarşı esnafını tek tek ziyaret eden başkanlar, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Zeyrek ve Durbay, Manisa çarşılarının ekonomik ve kültürel yapısını güçlendirmek için fikir alışverişinde bulundu. Programın sonunda bir esnaf lokantasında yemek yiyen başkanlar, ziyaretin ardından esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ve taleplerin değerlendirileceğini belirtti. Esnaflar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek başkanlara teşekkür etti.