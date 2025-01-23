Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, uzlaştırma bürosu tarafından 2024 yılında işlem yapılan bin 219 dosyanın 464’ünün uzlaştırma ile sonuçlandırıldığını söyledi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Silifke merkez ve mülhakat adliyelerince 2024 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlere ilişkin basın mensupları ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, adli hizmetlerin yanı sıra idari anlamda merkez ve mülhakat adliye binaları içerisinde gerçekleştirilen incelemeler ve denetimler neticesinde hizmet binalarının ve Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı birimlerin fiziki kapasite, teknik altyapı, donanım, güvenlik, bakım, onarım, ısınma ve temizlik ihtiyaçları gibi sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Adli kolluk hizmetlerini gerçekleştiren kurumlar ve personelin katılımıyla 02.10.2024 tarihinde 2024 yılı adli kolluk koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kolluk personeline yönelik bilgilendirme ve sunumlar gerçekleştirilmiş, Silifke ilçesinde sıkça karşılaşılan suç tipleri, uygulamada yaşanan sorunlar ve alternatif çözüm önerilerinin görüşülmüştür. Yine bu kapsamda ilçe protokolü ve kurum müdürleri ile zaman zaman bir araya gelerek Silifke ilçesinin asayiş, huzur ve güvenliği başta olmak üzere birçok konuda istişareler yapılmaktadır” dedi.

Adalet Bakanlığının stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda 2024 yılında Silifke merkez ve mülhakatlar Anamur, Aydıncık, Gülnar ve Mut Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine gayret gösterildiğini belirten Başsavcı Akyıldız, “Adli ve idari hizmetlerin niteliğinin arttırılması, mevcut uygulamaların geliştirilmesi yönünde yürütülen çalışmalar tarafımızca yürütülmüştür. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03.07.2024 tarih ve 1271 sayılı kararı ile Anamur ilçesi yargı alanımız içerisinde çıkartılarak, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri olarak belirlenmiş Anamur Ağır Ceza Mahkemesi 02.09.2024 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiştir. Alınan bu karar sonrası Ağır Ceza Merkezimize bağlı Gülnar ve Mut Adliyeleri kalmıştır” diye konuştu.

"Bin 219 dosyanın 464’ü uzlaştırma ile sonuçlanmıştır"

Başsavcı Akyıldız, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen dosyaları değerlendirerek, “Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, 2022 yılında 10 bin 94, 2023 yılında 11 bin 323, 2024 yılında ise 12 bin 15 yeni soruşturma dosyası gelmiş ve bu dosyalardan, 2022 yılında 8 bin 840, 2023 yılında 10 bin 555, 2024 yılında ise 11 bin 146’sı sonuçlandırılmıştır. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Büromuz tarafından 2024 yılı içerisinde 624 dosya incelenmiş olup bu dosyalardan 251 dosyada Talepname, 237 dosyada Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı, 55 dosyada Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, 166 dosyada iddianame düzenlenerek yargılamalarda iş yükünün azaltılması ve hızlanmasına katkı sağlanmıştır. Uzlaştırma Büromuz tarafından 2024 yılında işlem yapılan bin 219 dosyanın 464’ü uzlaştırma ile sonuçlanmıştır. Yargı çevremiz içerisinde adaletin tesisini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.