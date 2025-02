Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Memleket Partisi’nden Belediye Başkan Adayı olan rakibi Mehmet Can Solak’a CHP rozetini bizzat kendisi taktı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, başkanlık makamında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Memleket Partisi Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Can Solak ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yeni üye olan Gülistan Yalçın ve Ozan Evran’la bir araya geldiler. Burada Başkan Yalım, Memleket Partisi’nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçerek üye olan eski belediye başkan adayı Solak’a ve yeni üye olan vatandaşlara rozetini taktı.

Yeni üyelerin partiye katılımının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başarılar temennisinde bulunan Başkan Yalım, "Memleket Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Solak, kendisiyle birlikte yarışmıştık kendisiyle birlikte yarışından dolayıda teşekkür ederim. Zaman içeresinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Uşak Belediyesi’ndeki birlikte çalışmamızdan dolayı hep birlikte çalışmamızdan dolayı, kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olma düşüncesini geldi bize anlattı. Bende tabi ki memnuniyetle dedim. Kendisine şu an itibariyle rozetini takarak parti üyeliği gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ben partimize ve ailemize hoş geldin diyorum. Genç arkadaşlarımızla birlikte daha güçlüyüm diyorum. Her şey bu memleket için. Her şey Uşak için." dedi.