Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine Vasıf Çınar Caddesi’nde bulunan yaya üst geçidini gözlem altına aldı. Kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde üst geçitte motosiklet ve bisiklet kullanımından dolayı meydana gelebilecek kazalara karşı bölgeye kamera sistemi kuruldu. Bu sistem ile 7/24 yapılacak gözlemlerle yaya güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Eski Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan, Vasıf Çınar Caddesi’ndeki yaya üst geçidinde motosikletlerin yayaların geçişini engellemesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Vatandaşlardan gelen sözlü ve yazılı şikâyetlere istinaden zabıta ekipleri tarafından üst geçidin tamamını kapsayan, 7/24 izleme yapılacak şekilde kamera sistemi kurulumu tamamlandı. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bölgeye yerleştirilen kameralar sayesinde üst geçide motosiklet ve bisiklet girişinin engellenmesi sağlanacak

"Yaya güvenliği önceliğimiz"

Balıkesir’de Çarşı ile Atatürk Parkı’nı birbirine bağlayan üst geçitte motosiklet ve bisiklet girişinin yaya geçişini tehlikeye düşürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, "Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan yaya üst geçidi üzerinde motosiklet ve bisiklet girişini engellemek amacıyla 7/24 izleme yapan kamera sistemi kurularak yayaların üst geçitten daha güvenli geçişini sağlamayı hedeflemekteyiz. Ekiplerimiz ile yapacağımız uygulamalar ile köprü üzerinden geçen motosiklet ve bisikletlilere uyarılarımızı yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın önderliğinde halkımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.