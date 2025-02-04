Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, Samsun’daki kazıların çok eski bir geçmişi olduğunu belirterek, birçok ilçede kazıların devam ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Akın Temür, Samsun’da Akalan, Oymaağaç, İkiztepe ve Asarkkale kazı çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek bilgiler verdi. Samsun’daki kazıların çok eski bir geçmişi olduğunu belirten Doç. Dr. Akın Temür, "Samsun’da en erken Akalan’da yapılan kazılardır. Bu kazılara uzun zaman ara verildikten sonra yüz araştırmaları başlatılmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda Akalan’da Dr. Micheal Deniz Yılmaz tarafından çalışmalarına başlaması planlanıyor. Akalan bizim için oldukça önemlidir. Hem Helenistik hem Roma döneminde özelliği gösteriyor. Oymaağaç kazıları ise 2007 yılında beridir devam ediyor. Prof. Dr. Rainer Ö. Chizchon tarafından 2007’de başlatılan kazı çalışmaları günümüzde de devam ediyor. Vezirköprü’nün Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan Hitit döneminde Nerik ismini taşıyan kutsal bir merkez. Şu anda restorasyon projeleri gündemdedir. Bafra İkiztepe kazıları Prof. Dr. Önder Bilgi hocamız tarafından yıllarca kazısı yapılmış. İstanbul Üniversitesi’nde bir hocamız tarafından tekrar kazılara başlanmış durumdadır. Oldukça önemlidir. Hitit öncesi ve Hitit dönemine ait önemli bulgular taşıyor. Yeni Samsun Müzesi’ne gitmişseniz birçok eser İkiztepe Höyüğü’nden gelmiş durumdadır. Diğer bir kazı alanımız ise Bafra Asarkale’dir. Bu sene başladı. Burası da önemli bir Helenistik yerleşmesidir. Hemen Kızılırmak’ın kenarında bulunan yerleşmede kazı yapmak oldukça güçtür. Arazi şartları çok uygun değildir. Önümüzdeki yıllarda daha sistemli kazılar gerçekleştirilmiş olacak. Bunların yanında bölge yüz araştırmaları da var. Benim tarafımdan yürütülen Vezirköprü’de antik kent ile ilgili yüz araştırmaları var. Bu kentin yayılım alanını tespit etmek için ve ileriki yıllarda kazı yapılması için yapılan araştırmalardan birisidir. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Tabii, müzenin zaman zaman bölgede inşaat çalışmaları sırasında çıkan mezarlarla ilgili çalışmaları mevcuttur. Yeni Samsun Müzesi’nde çıkan eserler sergilenebiliyor. İsteyenler orada gidip görebilirler" dedi.

Asarkale’de çalışmalar OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Kasım Oyarçin tarafından, Oymaağaç’taki çalışmalar ise OMÜ İnsan ve Toplam Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz tarafından yürütülüyor.