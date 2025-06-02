AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi’nde Odunpazarı Belediyesi ekiplerince yapılan ağaç kesimine tepki gösterdi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Vural, "Hamamyolu’nda "Ağaçsız Yeşil Alan" çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süleyman Çakır Lisesi’nde okuduğum yıllarda çokça kullandığım, su kenarında ağaç gölgesinde çay içip, sohbet etmekten mutluluk duyduğumuz Odunpazarı’mızın gözbebeği Hamamyolu’nda bugün bir katliama daha şahitlik ediyoruz. Maalesef Hamamyolu caddemiz kent tarihinden, estetikten, kentsel dokudan bihaber basiretsiz bir zihniyet tarafından yok edilmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, doğayla mücadelesinde bugün bir adım daha attı! Yıllar önce Hamamyolu’nda ağaç katliamıyla başlatılan ve yeşilin yerine plastik banklar, renkli yer taşları ve beton saksılarla süslenen "betonlaşma devrimi" bugün kesilen birkaç ağaçla taze bir nefes aldı. Belediye yetkilileri, "Ağaçsız da gölge olur muymuş görelim istedik" diyerek doğayla inatlaşmayı sürdürüyor. Gölgeye değil, gösterişe yatırım yapan bu anlayışı kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Zira Hamamyolu artık bir yürüyüş yolu değil, adeta ‘doğal düşmanlık anıtı’ haline geldi. Anlaşılan o ki Odunpazarı Belediyesi’nin vizyonu şu: Ağaçsız doğa, doğasız şehir, şehirsiz insan! Bu vesileyle belediyeye bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Eğer yeşili gerçekten sevmiyorsanız, hiç değilse plastikten ağaç yapın; hem kesmezsiniz, hem de alıştığınız malzeme olur." diye belirtti.