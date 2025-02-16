Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ‘Eskişehir Gezisi’ kapsamında Sivrihisar ilçesinden merkeze gelen kadınlarla buluştu.

Kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ünlüce, Sivrihisarlı kadınlarla tek tek sohbet ederek, fikir ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi, ‘Eskişehir Gezisi’ kapsamında düzenlediği geziyle Sivrihisar ilçesinden kente gelen 170 kadına Eskişehir’deki tematik parkları ve müzeleri gezdirdi. Kadınlar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere birçok müzeyi ve turistik tesisleri gezdiler.

Gezinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kentpark’ta kadınlarla bir araya geldi. Burada Başkan Ünlüce’ye yoğun ilgi gösteren Sivrihisarlı kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başkan Habil Dökmeci, Sivrihisarlı kadınların kent merkezindeki turistik alanları ziyaretinin sadece bir gezi olmadığını ifade ederek, "Bu tür organizasyonlar hem kültürel mirasımızı tanımamıza imkan sağlıyor hem de bir arada olmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce de, "Sizlerle bir araya gelerek fikirlerinizi dinlemeyi, taleplerinize kulak vermeyi önemsiyorum. Böyle geziler kadınlarımız arasındaki dayanışmayı da arttırıyor. Ne zaman isterseniz gelin, misafirimiz olun. Birbirimizi dinleyelim, sohbet edelim. İlginiz ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.