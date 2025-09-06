Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla üreticilere yönelik yeni bir destek programını hayata geçirdi. Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde düzenlenen ’Sera İpi, Yapışkan Tuzak ve Sıvı Gübre Dağıtım Töreni’, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen program kapsamında, üreticilere bugüne kadar 187 bin 250 kilogram sera ipi, 390 bin litre sıvı gübre ve 5 bin 800 kutu yapışkan tuzak desteği sağlanmış oldu. Seçer, konuşmasında tarımın sadece üretim değil aynı zamanda ekonomi ve sosyal yaşam için de hayati bir alan olduğuna dikkat çekti.

"Tarımsal bütçemizi yüzde 80 artırdık"

Büyükşehir olarak tarımsal desteklere özel önem verdiklerini ifade eden Seçer, "2024 yılında tarımsal destek miktarımız 119 milyon liraydı. 2025 yılında bu rakamı yüzde 80 artırarak 215 milyon lira yaptık. Oysa toplam belediye bütçemiz sadece yüzde 30 arttı. Biz tarıma öncelik verdik, çünkü siz üretmezseniz ülke aç kalır" dedi.

"Biz sadece emanetçiyiz"

Seçer, yapılan desteklerin kaynağının halktan toplanan vergiler olduğunu belirterek, "Vahap Seçer ya da Büyükşehir Belediyesi sadece bir emanetçidir. Para sizin, emek sizin, vergi sizin. Biz sadece halkın parasını yine halka ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın üreticilere öncelik veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin destek politikalarında küçük aile işletmeleri ve kadın üreticilere öncelik verdiklerini dile getiren Seçer, "Kadınların ekonomik hayata katılması lazım. Onların enerjisi çok yüksek. Kadın üreticilerimize destek vererek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

"Mersin güçlü bir belediyeye sahip"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplinle yönetildiğini kaydeden Seçer, "Kimse Mersin Büyükşehir Belediye Başkanından ‘paramız yok’ sözünü duyamaz. Mersin güçlü bir kenttir, belediyesi de güçlüdür. İsraf etmeyiz, kaynaklarımızı doğru kullanırız" dedi.