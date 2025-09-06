Mersin’de bir kuyumcuya sabah karşı giren maskeli 4 şüphelinin bir miktar altın çaldığı ortaya çıktı. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Ulu Cami’nin karşısında bulunan Ören isimli kuyumcu da meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı şüpheliler bir kuyumcunun kepengini açarak içeri girdi. Buradan bir miktar altın çalan şüpheliler kepengi kapatarak kaçtı. İş yerine gelen sahibi, hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, ne kadar altın çalındığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin 4 kişi ve maskeli olduğunun belirlendiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.