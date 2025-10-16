Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’ta düzenlenen ‘2. Akdeniz Bienali/Çağdaş Sanat’ açılışına katıldı. Seçer, bölgenin tarih açısından bir hazine olduğunu vurgularken, "Tarihi binaların restorasyonu için severek bütçe ayırıyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla, Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (Çukurova Çağdaş) tarafından düzenlenen ‘2. Akdeniz Bienali/Çağdaş Sanat’ın Tarsus’ta gerçekleştirilen açılış programına katıldı. Çukurova Çağdaş Başkanı Ekrem Kahraman, Başkan Seçer’i Çukurova Çağdaş’ın Onursal Başkan’ı olarak seçtiklerini ilan etti. 2. Akdeniz Bienali; 15 Ekim - 30 Kasım tarihleri boyunca devam edecek.

‘Akdeniz! Akdeniz!/Mare Nostrum!’ sloganıyla düzenlenen ‘2. Akdeniz Bienali/Çağdaş Sanat’, Akdeniz’in zengin tarihi ve kültürel mirasını sanat aracılığıyla yeniden yorumluyor. Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nın öncülüğünde hayata geçirilen bienal; Mersin, Yenişehir, Tarsus, Adana, Seyhan, Hatay ve Antakya olmak üzere geniş bir coğrafyada sanatseverlerle buluşuyor. Bienal, 7-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Uluslararası Tarsus Festivali ile eş zamanlı olarak düzenlenecek söyleşi ve panelleri de kapsıyor.

"Bize düşen aracılık ederek, kaynaklarınızı doğru kullanmak"

Tarsus İlçesi Çukurova Sanayi İşletmelerinde açılışı gerçekleştirilen bienal; Omar Faruk Tekbilek, Hasan Boğa ve Murat Tekbilek tarafından yapılan müzik konser ile başladı. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin ve Adana bölgesinde bienal hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmadığı halde bugün gelinen noktanın bir başarı olduğunu söyledi. Seçer, "Bienal’in 2.’si gerçekleşiyor. Konu her ne olursa olsun, başlangıç çok önemlidir. İyi bir hazırlığınız ve çalışmanız varsa; o konuda yetkin insanlar varsa işler daha rayında gider. Bienal gibi sanatsal ve kültürel bir faaliyeti, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu seviyede kabul ettirmek büyük bir başarının ürünüdür" dedi.

Etkinlikte en büyük emeğin sanatsal faaliyetleri hayata geçiren kişilere ait olduğunu söyleyen Seçer, "Yerel yönetimlere teşekkür ediliyor ama teşekkür için biz en son sıradayız. Nihayetinde yaptığımız destekler bir kaynak gerektiriyor. Bu kaynaklarda sizin vergileriniz. Doğal olarak bize düşen iyi bir aracılık görevi görmek ve bu kaynakları doğru zamanda doğru yerlerde kullanmak, yaptığımız bundan ibaret" diye konuştu.

"Bölgemiz tarih konusunda bir hazine"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu modern cumhuriyette; yetkin bürokratlar, siyasetçiler, bilim insanları ve sanatçı kadrolarının olmasının muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Seçer, toplum için her konuda yapılan çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Seçer, "Son olarak üzüntü içinde bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Konu Tarsus, Silifke, Anamur, Mut, Adana Misis olduğunda tarihe baktığınız ve sayfaları karıştırdığınız zaman 8-10 bin yıl geriye gitmeniz gerekir ve bizim bölgemizin altı da üstü de bir hazine. Bu bölgede Romalılar, Bizanslılar tüm semavi dinler, felsefeciler var. Ağzımız dolu dolu anlatıyoruz. Ama bizde bir tarih bilinci noksanlığı var. Özellikle Tarsus gibi eski yapılar konusunda hazine olan bir yeri; sadece kamu, oda, borsa, belediye, kaymakamlıkların değil, bu bölgeden olan ve çok büyük holdinglerde yöneticilik yapan bu toprakların çocuklarının sahiplenmesi lazım. Bu tarihi binalarımızın restore edilmesi lazım" dedi.

"Tarihi binaların restorasyonu için severek bütçe ayırıyoruz"

Tarsus Belediyesinin restorasyon yönünde çalışmaları olduğunu söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları paylaştı. Tarihi yerlerin restorasyonunun çok ciddi bütçeler istediğini ancak yapmaya devam ettiklerini kaydeden Seçer, Gülnar Oteli, Karamancılar Konağı ve Taş Binada yürüttükleri restorasyon çalışmalarından örnekler verdi. Seçer, "Bu restorasyonların bütçesi milyarlara varıyor ama bu bir bakış açısı, mantalite, felsefe ve bir dünya görüşü meselesi. Ben belediye başkanı olarak o parayı severek ayırıyorum. Şimdi Kasaplar Çarşısının restorasyonu başlıyor. Eski konakları bize bağışlasınlar, biz restore edelim ve gelecek kuşaklara taşıyalım. Bienalin yapılma nedeni için; ‘tarihi, çağdaş sanat eliyle gelecek kuşaklara aktarmak’ diyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar tüm tarihi, kültürel birikimimizi korumak ve bizden sonraki kuşaklara taşımak için. Hep beraber güzel günlerde olalım ve ülkemiz adına güzel şeyler konuşalım. Gelecek günler bizler için çok güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz aynı denize bakan halkların, kültürlerin ve duyguların ortak belleğidir"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, bunun gibi sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan bir kentte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu bienal sadece bir sanat etkinliği değil; Akdeniz’in çok sesli kültürünün yeniden yorumlandığı bir buluşmadır. Akdeniz aynı denize bakan halkların, kültürlerin ve duyguların ortak belleğidir" dedi.

Bienal ile kültürlerarası diyaloğun güçlendirilmesi hedefleniyor

Bienal, farklı disiplinlerden çağdaş sanat üretimlerinin yanı sıra düzenlenecek söyleşi ve panellerle kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Akdeniz’in çok katmanlı tarihi kimliğinden ilham alan bienalin bu yılki sloganı olan ‘Akdeniz! Akdeniz! / Mare Nostrum!’ da bölgenin hem geçmişine hem de geleceğine işaret ediyor. Antik Yunan’dan Roma’ya, Mezopotamya’dan Anadolu uygarlıklarına, 3 büyük semavi dinin doğduğu coğrafya olarak Akdeniz; yalnızca bir deniz değil, aynı zamanda insanlığın zihinsel, kültürel ve sanatsal gelişiminde bir merkez olarak ele alınıyor.